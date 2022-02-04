Венгрия заблокировала вхождение Украины в члены киберцентра при НАТО

Украина не сможет принимать участие в работе Объединённого центра передовых технологий по киберобороне НАТО, так как Венгрия заблокировала эту возможность для Киева. Об этом сообщило интернет-издание «Европейская правда», сославшись на собственный источник. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что одна из европейских стран не допустила участие Украины в работе объединённого центра. При этом какое это государство, чиновник не назвал.

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединённому центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), — говорится в сообщении.

По сведениям издания, Украина в августе 2021 года подавала официальный запрос о присоединении к работе центра, который базируется в Таллине. Процедура одобрения этой заявки началась в октябре. Если бы она прошла успешно, Украина стала бы членом организации уже с 1 января 2022 года.

Ранее Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса. Переговоры об этом глав внешнеполитических ведомств стран состоялись 1 февраля в Москве и продлились около полутора часов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь в поставках российской вакцины от коронавируса и за заключение выгодного соглашения с «Газпромом».