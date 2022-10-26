Венгрия выступила против введения потолка цен на российский газ Глава МИД Венгрии: страна не поддерживает введение потолка цен на российский газ

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, сообщает РИА Новости. Дипломат отметил, что подобный шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и стать причиной роста цен. Глава ведомства добавил, что в случае принятия этой меры необходимо исключить долгосрочные контракты.

Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок, — сказал Сийярто.

По его словам, в Евросоюзе по этому вопросу до сих пор не достигнут консенсус, но конкретных предложений для достижения согласия никто не выдвигал. Министр подчеркнул, что Еврокомиссия в ближайшее время должна представить свое предложение.

Представитель пресс-службы Министерства нефти и энергетики Норвегии Стайн Гримсруд ранее также сообщил, что страна выступает против порога цен на газ. По мнению чиновников, данный шаг может усугубить проблему нехватки газа в Европе, в чем норвежское правительство видит угрозу стабильности. Осло планирует довести поставки газа в Европу до примерно 122 миллиардов кубометров до конца года. Это станет возможным благодаря повторному запуску СПГ-завода Hammerfest LNG.