https://static.news.ru/photo/a73533e4-cef1-11e9-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jakub Fryš/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Венгрия считает, что расширение Европейского союза должно произойти за счёт включения в него Западных Балкан.

С таким заявлением выступил глава МИД страны Петер Сийярто на международном экономическом форуме в польской Крынице-Здруй. По его словам, расширение Евросоюза делает его сильнее. А это, в свою очередь, важно с точки зрения безопасности европейских стран.

Мы хотели бы ускорить этот процесс, включая Западные Балканы, — подчеркнул политик, говоря о расширении ЕС.

Сейчас на вступление в Евросоюз претендуют четыре страны — Албания, Македония, Сербия и Черногория. В Еврокомиссии ранее отмечали, что расширение ЕС может произойти не ранее 2025 года.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания выхода страны из состава Евросоюза.