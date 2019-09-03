Венгрия считает, что расширение Европейского союза должно произойти за счёт включения в него Западных Балкан.
С таким заявлением выступил глава МИД страны Петер Сийярто на международном экономическом форуме в польской Крынице-Здруй. По его словам, расширение Евросоюза делает его сильнее. А это, в свою очередь, важно с точки зрения безопасности европейских стран.
Мы хотели бы ускорить этот процесс, включая Западные Балканы, — подчеркнул политик, говоря о расширении ЕС.
Сейчас на вступление в Евросоюз претендуют четыре страны — Албания, Македония, Сербия и Черногория. В Еврокомиссии ранее отмечали, что расширение ЕС может произойти не ранее 2025 года.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания выхода страны из состава Евросоюза.