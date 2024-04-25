Венгрия высказалась о плане КНР по урегулированию конфликта на Украине Сийярто одобрил мирный план КНР по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По его мнению, сейчас важно поддерживать все шаги по достижению мира, однако пока что голоса сторонников продолжения войны звучат слишком громко.

Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует, — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что Венгрия и Китай будут выносить на повестку дня международных организаций вопрос о мирном урегулировании ситуации на Украине. Это важно главным образом потому, что тогда удастся избежать деления мира на политические блоки, пояснил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем констатировал, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО. Если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну, отметил он.

Орбан ранее высказался о специальной военной операции на Украине, предположив, что она закончится еще не скоро и выльется в тяжелые последствия для всей Европы. При этом он подчеркнул, что текущая ситуация на Украине негативно отражается и на самой Венгрии, представляя угрозу для ее безопасности. Орбан считает, что для человечества наступило «десятилетие опасностей и войн».