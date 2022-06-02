Венгрия вынудила ЕС отказаться от санкций против патриарха Кирилла DPA: Евросоюз отказался от санкций против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Евросоюз отказался от санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках шестого пакета, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. Такое решение было принято из-за категоричной позиции Венгрии, которая требовала исключить главу Русской православной церкви из перечня антироссийских санкций.

По данным агентства, новый пакет включает поэтапный отказ от российской нефти, но запланированных ранее рестрикций в адрес российского патриарха не последует. Подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что Будапешт разочаровал послов ЕС, в очередной раз затормозив принятие шестого санкционного пакета. Постпред Венгрии выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть, а также санкций против патриарха Кирилла.

Первыми включить главу Русской православной церкви в санкционный список предложили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации РФ на Украине.