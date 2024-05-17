Венгрия ветировала европейскую резолюцию по Украине из-за плана Зеленского

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по Украине, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, причиной стало то, что проект документа предусматривал признание только одного мирного плана по разрешению украинского кризиса — «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины, — написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план, выдвинутый в феврале 2023 года. Он добавил, что Будапешт поддерживает любые усилия по прекращению огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне также заявил, что Москва приветствует любые мирные инициативы по Украине. По его словам, России импонирует видение ситуации с китайской стороны. Представитель Кремля назвал предложения Пекина конструктивными. Он добавил, что дискуссия вокруг разрешения украинского кризиса будет очень напряженной, так как Киев на законодательном уровне исключает возможность переговоров с Москвой.