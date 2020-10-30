Венгрия ведёт переговоры с Россией о покупке вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f723fe82-1aac-11eb-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Власти Венгрии ожидают получить первые партии вакцины от коронавирусной инфекции в декабре 2020 года или в январе 2021-го. Они ведут переговоры с Россией и Китаем на тему возможных поставок. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Если Венгрия получит российскую и китайскую вакцины, тогда в стране будет доступ сразу к двум-трём препаратам к весне 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Венгрии.

22 октября руководитель канцелярии премьера страны заявил, что Будапешт может купить российскую или китайскую вакцину от COVID-19, если будет доказана эффективность препаратов. После этого правительство Венгрии поручило медикам изучить эффективность вакцин из этих двух стран. Также венгерские власти обязались купить европейскую вакцину, которая разрабатывается усилиями Европейского союза.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия допустила, что успешную вакцину от коронавируса не удастся разработать, если ситуация с пандемией пойдёт по худшему сценарию. При позитивном развитии событий препарат должен появиться в ближайшие несколько месяцев, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.