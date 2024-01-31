Венгрия сохранит запрет на импорт аграрной продукции с Украины

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Венгрия сохранит запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на предложение Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин еще на год, до июня 2025 года, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. В своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства, его глава напомнил, в частности, что экспорт сельхозпродукции с Украины традиционно был ориентирован на страны Азии и Африки, но после начала конфликта с Россией «стал поступать на рынки Евросоюза, вызывая их нарушение».

В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут полагаться только на правительство, поэтому Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции с Украины до тех пор, пока не будет достигнуто соответствующее международное решение, — говорится в сообщении.

Надь подчеркнул, что различия в стандартах производства ставят европейских фермеров в невыгодное положение. По мнению министра, Брюссель «в очередной раз подвел восточноевропейских фермеров», намереваясь продлить беспошлинный ввоз украинской продукции, но не предложив при этом решения проблем, вызванных импортом украинского зерна. Как полагает Иштван Надь, предложение Еврокомиссии окажет негативное влияние на сельское хозяйство всего ЕС и создаст «большую угрозу для будущего фермеров»..

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский также заявил, что отмена пошлин на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС наносит ущерб фермерам страны. Он призвал принять меры, направленные на защиту европейских рынков от украинской продукции.

В свою очередь польские фермеры устроили акцию протеста против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли движение в ряде населенных пунктов страны. Организаторы митинга пояснили, что они настаивают на прекращении импорта не только с Украины, но и из других стран, не входящих в состав ЕС.