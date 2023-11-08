Венгрия согласовала с Румынией транзит ядерного топлива из России для АЭС Сийярто: Будапешт и Бухарест договорились о поставке топлива России на «Пакшу»

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АЭС «Пакш»

Венгрия заключила договор с Румынией о поставке по территории последней российского ядерного топлива для АЭС «Пакш», сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, топливо будет доставляться по Черному морю.



Мой румынский коллега заверил меня, что мы можем продолжать транспортировать ядерное топливо, необходимое для работы атомной электростанции «Пакш», через Румынию. Оно доставляется из России на судне [по Черному морю] в Болгарию, а там перегружается на поезд и отправляется через Болгарию и Румынию в Венгрию, — написал Сийярто.

Ранее власти Венгрии и России подписали документы о начале непосредственного сооружения атомной электростанции «Пакш-2». Новая АЭС разместится на территории Венгрии в непосредственной близости от первой и единственной в стране станции «Пакш». В церемонии подписания документа поучаствовали вице-президент АО АСЭ Александр Мертен и глава компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли. Мертен отметил, что строительство атомной станции заинтересовало не только венгерскую промышленность, а также некоторые другие страны Европы и мира.