Венгрия раскритиковала американскую демократию МИД Венгрии раскритиковало американскую демократию после нападок США

МИД Венгрии подготовил отчет о проблемах в США, связанных с миграцией и антисемитизмом, заявил директор по связям с общественностью партии «Фидес» Тамаш Менцер, до апреля занимавший пост госсекретаря МИД Венгрии по двусторонним отношениям. По его словам, такая мера стала ответом на обвинения со стороны США в недостатке демократии. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Если уж провоенное правительство (президента США — NEWS.ru.) Джо Байдена занимается Венгрией и ситуацией с демократией в Венгрии, то и МИД Венгрии тоже подготовил отчет в связи с состоянием демократии в США. Я знаю его содержание, потому что неслучайно я его и готовил, — сказал Менцер.

ранее Венгерский Центр основных прав, который в апреле проводит в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента Байдена «персоной нон грата». Организаторы в шутку пояснили, что к участию в мероприятии не допускаются те, кто могут заблудиться на сцене.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что, несмотря на то что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, государство опасается присоединения НАТО к конфликту с Россией на стороне ВСУ. Республика должна быть готовой к обоим вариантам развития событий, резюмировал он.