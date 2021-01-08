Венгрия продолжает переговоры с РФ и КНР о закупке вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/ad8249de-51a5-11eb-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Виктор Орбан Фото: Michailidis/Euc/Global Look Press

Власти Венгрии продолжают переговоры с Москвой и Пекином о возможной закупке вакцин от коронавирусной инфекции.

К сожалению, ЕС закупает вакцины очень медленно, поэтому Венгрия продолжает переговоры с Израилем, Россией, а также Китаем, потому что если мы будем ждать, мы останемся незащищёнными, — приводит ТАСС слова премьер-министра страны Виктора Орбана.

Он отметил, что в рамках закупок ЕС Венгрии пока передали лишь 80 тысяч доз вакцины, однако этого очень мало. На сегодняшний день в Венгрии прививку от COVID успели сделать 42,5 тысячи медработников.

Орбан добавил, что карантинные меры на фоне эпидемиологической обстановки в стране и мире в стране будут продлены до 1 февраля.

Комендантский час и дистанционное обучение в вузах продолжают действовать, — уточнил он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Венгрии объявили об отказе от возможности закупать российскую вакцину от коронавируса. Причиной отказа от препарата из РФ стали недостаточные мощности для его производства.