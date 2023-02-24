Венгрия потребовала снять санкции с российских бизнесменов Глава МИД Венгрии Сийярто призвал снять санкции ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов

Фото: Benno Schwinghammer/dpa/Global Look Press

Петер Сийярто

Власти Венгрии намерены добиваться снятия европейских санкций с девяти россиян из бизнес-кругов, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что речь идет не о представителях правительства, а о деловых людях, информацию о которых Будапешт получил из некоторых стран Центральной Азии. Сийярто добавил, что под рестрикции попали ответственные предприниматели, занимающиеся важными инвестициями.

И эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми. Вот почему мы подумали, что будет справедливо исключить их из санкционного списка, если для их включения в список нет реальных юридических оснований, — сказал Сийярто.

Министр напомнил, что Венгрия является одной из стран, пострадавших при коммунистическом режиме. Как отметил глава ведомства, государство знает, каково это, когда детей заставляют отвечать за то, что сделали или же не сделали их родители. Он добавил, что для внесения в санкционный список необходимы весомые юридические основания.

Но если нет реальных юридических оснований для включения кого-то в список, просто потому, что кто-то хочет его или ее туда включить — этого для нас недостаточно, — заключил глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит решение ЕС о наложении санкций на атомную отрасль России. Для этого Будапешту придется «много бороться».