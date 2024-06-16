Венгрия предложила посредничество между Россией и ЕС по Украине Сийярто: Будапешт может стать посредником между Москвой и Брюсселем по Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Будапешт может выступить посредником между Москвой и Брюсселем в обсуждении украинского вопроса, заявил на швейцарском саммите глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он уточнил, что Венгрия, вероятно, стала последней страной Евросоюза, которая не разорвала отношения с РФ. Трансляция мероприятия идет на YouTube-канале офиса президента Украины.

Возможно, мы последняя страна в Европе, кто не разорвал каналы коммуникации с РФ. Они открыты, поэтому наша роль в этом отношении необходима. <...> Мы готовы оказать помощь и говорить с ними, но прошу не относиться к этому негативно, — сказал Сийярто.

Он добавил, что в западной части Украины проживают свыше 150 граждан Венгрии. По словам Сийярто, Будапешт осведомлен о том, сколько из них мобилизуют и сколько их погибает.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы. Также глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России.