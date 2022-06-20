Венгрия предложила помощь с экспортом украинского зерна Глава МИД Венгрии Сийярто предложил экспортировать украинское зерно через его страну

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на саммите глав МИД ЕС предложил экспортировать украинское зерно через территорию его республики, передает ТАСС. Он отметил, что на границе республики можно развернуть два транспортных узла во избежание заторов и ускорения транзита в другие страны.

Мы предложили пропустить и, более того, ускорить прохождение через территорию Венгрии любых партий продовольствия с Украины, предназначенных для различных частей мира, в основном в Северную Африку и на Ближний Восток, — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что в случае экспорта украинского зерна на Ближний Восток или в Северную Африку, его можно быстро перенаправить через Венгрию.