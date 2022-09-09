Венгрия поставила перед ЕС вопрос, следует ли сохранять санкции против РФ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе задал вопрос, стоит ли сохранять санкции против России, сообщает ТАСС. Министр объяснил свой вопрос тем, что рестрикции не оправдали ожиданий политической верхушки Европы и попросту «провалились».

Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару (по вопросам энергетики Кадри Симсон. — NEWS.ru): как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций (в отношении России. — NEWS.ru), — сказал Сийярто.

Министр уточнил, что под провалом санкций он подразумевал продолжение спецоперации на Украине наряду с ухудшением экономической обстановки в Европе.

Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил, — отметил Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что предложенное ограничение цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. По его словам, введение ограничений может привести к немедленному прекращению поставок российского газа в Европу.