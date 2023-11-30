Посла Испании в Израиле вызвали в МИД из-за высказываний Санчеса

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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД страны Эли Коэну вызвать посла Испании для беседы из-за высказываний испанского премьера Педро Санчеса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского правительства. Ранее он обвинил Тель-Авив в нарушении международного гуманитарного права в секторе Газа. В кабмине Израиля назвали данное заявление «позорным».

Премьер-министр Нетаньяху поручил министру иностранных дел Эли Коэну пригласить посла Испании в Израиле для беседы после позорного заявления премьер-министра Испании в тот день, когда террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме, — заявили в пресс-службе.

Санчес высказался о ситуации в секторе Газа в ходе своего выступления на телеканале TVE. Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение гуманитарного права в анклаве. При этом он выразил надежду на то, что его заявление не вызовет отрицательную реакцию, так как дружественные страны «должны говорить друг другу правду».

Как сообщалось ранее, на въезде в Иерусалим двое неизвестных мужчин открыли огонь по мирным гражданам. В результате инцидента погибли три человека, нападавшие были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Позднее палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за случившееся.