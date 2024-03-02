Венгрия получила доступ к заблокированному Евросоюзом траншу Bloomberg: ЕС разблокировал из своих фондов около €2 млрд для Венгрии

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Евросоюз разблокировал последний транш, предоставленный Венгрии, в размере около €2 млрд, информирует Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Кеерсмакера. Такая возможность появилась у Будапешта после выполнения так называемых тематических условий.

Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства, — сообщили в агентстве.

Ранее Еврокомиссия разблокировала для Польши около €137 млрд из фондов Евросоюза. В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава исполнила ключевые требования по реформированию судебной системы в стране. В частности, польские власти изменили дисциплинарный режим для судей. Кроме того, судебные инстанции перешли на браузер Arachne, поддерживающий системы аудита стран ЕС.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от России выплаты репараций. По его словам, вопрос предоставления средств от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт. Правившая в стране в последние восемь лет партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации от РФ, подчеркнул глава ведомства.