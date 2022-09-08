Венгрия передумала просить ЕС снять санкции с российских олигархов Венгрия отказалась от своей просьбы к ЕС о снятии санкций с трех российских олигархов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алишер Усманов

Венгрия пересмотрела свое выдвинутое ранее требование снять санкции Европейского союза (ЕС) с трех российских олигархов, сообщает издание Politico. Источники среди дипломатов сообщили, что бизнесменами, о которых идет речь, могут быть Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.

Издание отмечает, что ЕС должен регулярно пересматривать наложенные санкции и продлевать срок их действия, иначе они утратят свою силу. Решение об отмене требования Венгрии было принято совместно с чешским представительством в Совете Европы. В результате бизнесмены должны попасть в список на продление санкций в отношении них.

Совет предпримет дальнейшие шаги, чтобы продлить санкционный список до того, как истечет срок его действия в середине сентября 2022 года.

Ранее Венгрия попросила ЕС снять санкции с трех российских олигархов. Такая просьба Будапешта «привела в ярость» другие страны ЕС, которым до 15 сентября следует договориться о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц.