Венгрия открыла въезд в страну для вакцинированных россиян

С 27 июля Венгрия разрешит свободный въезд в страну российским туристам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Сийярто отметил, что Венгрия всегда являлась популярным направлением среди российских туристов. Теперь привитые россияне смогут вновь посетить эту европейскую страну.

Сийярто напомнил, что в настоящее время венгры могут приехать в Россию как с деловой, так и туристической целью. Для въезда в РФ нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что власти Турции не намерены ужесточать антикоронавирусные меры либо вводить какие-то ограничения для российских туристов. В посольстве республики в России заявили, что в стране планируется ввести программу «сертификации безопасного туризма». Она включает в себя свод правил и мер предосторожности, которые позволят властям обеспечить безопасный и комфортный отдых для туристов.