Венгрия отказалась закупать оружие для Киева Глава МИД Венгрии: Будапешт не станет поставлять оружие Киеву

Фото: МО Украины

Венгрию хотят втянуть в военный конфликт на Украине и усиливают на нее давление, однако Будапешт не станет менять свою позицию и не будет поставлять оружие в соседнюю страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Руководство Венгрии с самого начала событий на Украине заявило, что не будет передавать Киеву оружие и предложило решать конфликт с помощью мирных переговоров.

Давление на нас усиливается, нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны, — написал дипломат в соцсети.

В марте венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Запад уже очень близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину. По его мнению, западные лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники сообщила, что французское руководство обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины. Париж требует, чтобы сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия досталась компаниям, которые держат свои производства в Европе. Греция и Кипр поддержали Францию, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.