Венгрия отказалась участвовать в операциях НАТО против России Сийярто: Венгрия не станет принимать участие в операциях НАТО против России

Фото: МО США

Венгерское правительство не будет поддерживать НАТО в операциях против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, это открытая позиция Будапешта с начала украинского конфликта, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы ясно дали понять, что не будем участвовать в подобных действиях. Мы не будем участвовать в поставках вооружений, в тренировке, в финансировании [Вооруженных сил Украины], — уточнил дипломат.

Ранее Сийярто обратил внимание, что продолжение украинского конфликта чревато эскалацией. Поэтому мирные переговоры по Украине должны начаться немедленно, отметил глава венгерского МИД. Он также призвал европейских лидеров приехать в Россию для участия в ПМЭФ.

До этого Будапешт возмутили планы Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России. Венгрия не согласна с любыми рестрикциями, учитывая текущую стоимость электричества, резюмировал Сийярто.

Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что власти страны хотят заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор по украинскому вопросу. Юридически у Будапешта такое право есть, однако оно должно быть «политически принятым», констатировал политик.