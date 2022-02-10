Венгрия отказалась размещать дополнительные войска НАТО

Венгрия откажется размещать войска НАТО на территории страны, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В интервью телеканалу Euronews он подчеркнул, что вооружённые силы способны самостоятельно обеспечить безопасность республики.

Мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, — это венгерская армия и вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны, — сказал Сийярто.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Сообщалось, что США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.

В Польшу войска НАТО прибыли 5 февраля. Самолёт с американскими солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии совершил посадку в аэропорту Ясенка под Жешувом.