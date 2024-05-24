Венгрия отказалась принимать участие в военной миссии НАТО на Украине Орбан: Венгрия изменит свою роль в НАТО из-за Украины и России

Венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, республика не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней.

Орбан пояснил, что сейчас в Брюсселе формируется военный план, специалисты разрабатывают стратегию участия НАТО в конфликте на Украине. По его словам, Венгрия не хочет участвовать в этом и не хочет быть вовлеченной в боевые действия с РФ, но при этом намерена остаться в составе Североатлантического альянса. Премьер добавил, что руководство Евросоюза знает о позиции республики.

Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне, — пояснил он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине недостаточно только переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, нужно вести диалог на уровне России и США, поскольку за Украиной стоит «весь коллективный Запад».