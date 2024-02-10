Венгрия отказалась помогать Украине в вооруженной борьбе с Россией Сийярто: Венгрия никогда не станет участвовать в поставках оружия на Украину

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Венгрия никогда не станет участвовать ни в каких действиях, связанных с поставками оружия на Украину, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он указал, что в ходе переговоров о выделении Евросоюзом помощи Киеву в размере €50 млрд Будапешт выдвинул несколько условий.

Прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия. Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину. Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война, — пояснил дипломат.

Также Венгрия выдвинула условие, что средства, которые были заморожены и должны быть направлены в Венгрию, не могут оказаться на Украине. Кроме того, Сийярто указал, что у ЕС, по мнению Будапешта, должен быть механизм контроля за тем, как Киев тратит полученные средства, чтобы избежать трат не по назначению. В результате представители Евросоюза договорились о механизме обзора, в котором будет представлен совет, состоящий из премьер-министров и президентов стран-участниц ЕС. Данный совет окажется наделен правом ежегодно давать рекомендации в случае необходимости Европейской комиссии. Все выдвинутые условия, по словам Сийярто, оказались удовлетворены.

1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».