Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз

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Гергей Гуйяш

Венгрия не готова поддержать вступление Украины в Европейский союз, заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш, выступая на правительственном брифинге с участием журналистов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Будапешт считает данный вопрос недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях вступления Украины в сообщество.

Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения ни по одному вопросу, — заявил он.

Отдельную обеспокоенность в Будапеште вызывают последствия, с которыми может столкнуться сельское хозяйство после принятия Украины в состав ЕС. Кроме того, расширение сообщества может привести к негативным последствиям для фонда сплочения — инвестиционного фонда, оказывающего поддержку членам ЕС с низким валовым национальным доходом.

Венгрия также не поддержит вопрос об изменении бюджета сообщества, отметил Гуйяш. Это обусловлено тем, что у авторов законопроекта нет четких обоснований необходимости внесения поправок в бюджет.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в Европейском союзе отсутствует солидарность по вопросу о принятии Украины в сообщество. По его словам, против данного предложения регулярно выступает Венгрия.