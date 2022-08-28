Венгрия отказалась обсуждать новые санкции против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не одинок в нежелании вводить санкции против России. Но остальные страны сообщества боятся отстаивать свою политику, сказал венгерский министр, выступая на общественном форуме «Транзит».

Государства Евросоюза, отметил Сийярто, избегают отстаивать свои интересы в силу отсутствия «политического мужества» и навязанного «либерального мейнстрима».

Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки, — сказал министр.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что антироссийские санкции сродни атомной бомбе. Он добавил, что если не обеспечить бедные государства продовольствием, то в Европу хлынет волна беженцев, которая уничтожит «находящиеся на их пути страны».