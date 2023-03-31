Венгрия осудила «военную агрессию России» и призвала к мирным переговорам Парламент Венгрии принял резолюцию по конфликту на Украине и осудил военную агрессию России

Фото: Министерство обороны РФ

Парламент Венгрии принял резолюцию по конфликту на Украине, в которой в том числе осудил военную агрессию России и призвал добиваться скорейшего установления мира. Резолюция состоит из девяти пунктов, включающих в том числе негативное отношение к антироссийским санкциям, которые отражаются на росте инфляции в странах Евросоюза, в том числе и в Венгрии, сообщает EADaily.

Мы вновь осуждаем военную агрессию России и признаем право Украины на самооборону. <...> Полное замораживание импорта газа и нефти и запрет на импорт ядерного топлива приведут к серьезным нарушениям надежности поставок и еще большему росту инфляции во многих странах — членах ЕС, включая Венгрию. Мы ожидаем, что лица, принимающие решения в Брюсселе, не будут принимать решения, экономический ущерб от которых перевешивает их труднопредсказуемые выгоды, — говорится в документе.

Венгерские депутаты отмечают, что последствия конфликта на Украине могут быть трагичны и могут привести к началу мировой войны. По их мнению, дальнейшие поставки оружия ВСУ могут привести к расширению военного конфликта. При этом парламент Венгрии отмечает, что продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, в том числе поддерживать беженцев, так как страна «является убежденным членом НАТО и Европейского союза».

В парламенте призывают к ускорению проведения мирных переговоров вместо дальнейших поставок оружия и принятия новых антироссийских санкций. Большинство депутатов Венгрии убеждены, что «только немедленное прекращение огня, переговоры и мир могут спасти жизни людей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что план Пекина по урегулированию конфликта на Украине не поставлен на паузу, однако некоторые его положения на текущий момент нереализуемы. По его словам, этому препятствуют западные кураторы и командиры.