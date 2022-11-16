Венгрия обвинила Украину в безответственности из-за падения ракеты в Польше

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Поведение президента Украины Владимира Зеленского безответственно, поскольку он обвинил Россию в нанесении ракетного удара в Польше, хотя в инциденте виноваты украинцы, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он подчеркнул, что ракетный инцидент лишний раз доказывает необходимость скорейшего прекращения огня противоборствующими сторонами, передает ТАСС.

Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях, — сказал Гуйяш.

При этом он заявил, что именно РФ в ответе за боевые действия на Украине, и призвал дождаться итогов расследования по этому конкретному случаю.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Украина признала использование системы ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников о том, что пытались перехватить российскую ракету. Именно эта информация послужила основой для текущей оценки инцидента американцами.