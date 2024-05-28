Венгрия не поддержит избрание фон дер Ляйен на новый срок Сийярто: Венгрия не поддержит избрание фон дер Ляйен на новый срок

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Будапешт не поддержит избрание нынешней главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый срок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Agerpres. По его словам, Евросоюз последние пять лет страдал от кризисов, а ЕК несет ответственность за ухудшение жизни в Европе.

Я не знаю, чьей поддержки она (Урсула фон дер Ляйен. — NEWS.ru) ищет, но нашу поддержку она ищет напрасно. <...> В последние пять лет Европа постоянно страдала, переходила от кризиса к кризису. Европейский кризис был лишь усилен Еврокомиссией, но не урегулирован. Еврокомиссия, очевидно, несет ответственность за ухудшение жизни европейских граждан, а глава Еврокомиссии должна взять на себя ответственность за это вместе с членами комиссии, — заявил он.

Ранее стало известно, что глава ЕК не сможет претендовать на новый срок. Причиной тому послужило дело о коррупции при закупке вакцин Pfizer.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о новых подробностях в деле против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметив, что суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям в ее адрес. Такой комментарий политик дал по итогам судебного заседания во Дворце правосудия. Политик выступает по делу о коррупции одним из истцов.