Венгрия отказалась снабжать Украину оружием Сийярто: Венгрия не станет выделять средства из Фонда мира на оружие для Украины

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Петер Сийярто

Будапешт не станет блокировать выделение €5 млрд в Европейский фонд мира при условии, что его долю не будут использовать на поставки оружия Киеву, сообщил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые цитирует ТАСС, власти хотят, чтобы средства шли на другие цели, связанные с укреплением безопасности.

В ходе переговоров, состоявшихся в последние недели, мы ясно дали понять, что не готовы принимать участие в каких-либо совместных действиях, направленных на поставки вооружений [на Украину]. <...> Переговоры в настоящее время продолжаются о том, что нам не нужно будет финансировать поставки вооружений на Украину и наш взнос не будет использован для того, чтобы вызывать гибель и ранения людей, — говорится в сообщении.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия никогда не станет участвовать ни в каких действиях, связанных с поставками оружия на Украину. Он отметил, что у ЕС, по мнению Будапешта, должен быть механизм контроля за тем, как Киев тратит полученные средства, чтобы избежать трат не по назначению.

1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и сказал, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».