Венгрия назвала виновного в ухудшении отношений с Украиной Премьер-министр Орбан: отношения Венгрии с Украиной ухудшились по вине Киева

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, в этом виноват Киев, который отобрал права у венгерского национального меньшинства.

Я несколько раз думал над этим вопросом, и моя твердая позиция заключается в том, что за ухудшение отношений Венгрия ответственности не несет. Ухудшение отношений можно отсчитывать с того момента, как в 2015 году украинцы отобрали у венгров закон, который гарантировал сохранение венгерского меньшинства как национальной общности, — сообщил Орбан.

Он подчеркнул, что венгерский народ проживает в Закарпатье более тысячи лет. Власти Украины, по его словам, в последние годы забрали у них право воспитывать детей на родном языке, а также сократили сферы возможного применения венгерского языка. Орбан отметил, что Киев должен отменить соответствующий закон и вернуть народу права, которые были отняты.

Ранее Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз еще не начались, а негативные последствия этого шага уже могут почувствовать все члены сообщества. Он добавил, что не считает решение ЕС о старте переговоров «чисто теоретическим вопросом». По его словам, неизвестно, чем может обернуться возможное включение Украины в состав Евросоюза для французских, немецких и венгерских фермеров, малых предпринимателей, торговцев и перевозчиков.