Венгрия нашла способ избежать конфликта с Россией и остаться членом НАТО Орбан: Венгрия планирует договориться с НАТО о неучастии в конфликте с Россией

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия хочет заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор по украинскому вопросу, заявил изданию Mandiner венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, юридически у Венгрии такое право есть, однако оно должно быть «политически принятым».

Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем, что мы не будем участвовать в украинских операциях НАТО против русских, даже являясь членами НАТО. Мы сохраним свое членство, но вне территории НАТО мы участвовать в военных действиях не хотим, у нас должна быть возможность для этого, — уточнил Орбан.

Он констатировал, что в этом вопросе кроется одна из претензий Венгрии к кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Он выступает «за обязательное участие всех стран-членов в военных операциях за пределами территории альянса», пояснил он.

Ранее стало известно, что венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. Орбан объявил, что республика не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней. Сейчас в Брюсселе формируется соответствующий военный план, и как раз в нем не хочет фигурировать Венгрия. Премьер добавил, что руководство Евросоюза знает о позиции республики.