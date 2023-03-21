Венгрия нашла альтернативу российской нефти В Венгрии начали использовать для переработки азербайджанскую нефть вместо российской

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Венгерская нефтегазовая компания MOL стала использовать для производства топлива азербайджанскую нефть вместо российской, сообщает ТАСС. По данным агентства 90 тысяч тонн сырья доставили на НПЗ в Братиславе с шельфового месторождения вблизи Баку на танкере из Турции.

Нефть из нового источника укрепит устойчивость и гибкость группы MOL, что особенно важно после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта нефтепродуктов российского происхождения, — пояснила компания.

Одновременно с этим венгерская компания пообещала продолжать импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», поскольку «лучший способ гарантировать безопасность поставок топлива в Центральной и Восточной Европе заключается в том, чтобы найти и обеспечить альтернативные маршруты при сохранении традиционных каналов поставок».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией. На экономическом форуме в Будапеште он назвал это вопросом ближайших 10–15 лет.

По его мнению, Будапешт должен сохранить как можно больше отношений с Москвой, в том числе из-за вопросов энергетического характера. Удастся ли это сделать, он не знает.