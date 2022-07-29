Венгрия хочет заключить дополнительную сделку по закупке газа из России

Венгрия собирается в течение этого лета заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн кубических метров российского газа, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, которые прозвучали в эфире телеканала Kossuth, на эту тему сейчас проходят переговоры.

Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн кубических метров газа, — сказал он, отметив, что соглашение будет достигнуто в летом этого года.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что считает полностью невозможным введение европейского эмбарго на российский газ. По его словам, сама ситуация уже показала нереальность такого шага. Он отметил, что в таком случае промышленность сразу нескольких стран потеряет свою устойчивость, а это чревато большими проблемами для экономики.