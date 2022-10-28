Венгерский журналист оценил слова Путина о суверенитете Украины Журналист Штир согласился со словами Путина о суверенитете Украины

Фото: kremlin.ru

Венгерский журналист Габор Штир согласился с мнением российского лидера Владимира Путина, назвавшего РФ гарантом суверенитета Украины. Он также добавил, что для Венгрии важно установление мира между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, черт знает, в каких границах останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины, — цитирует журналиста агентство.

Штир также рассказал, что собирается через пару лет посетить Одессу и в связи с этим поинтересовался у Путина, какую визу ему придется оформлять – украинскую или российскую. По словам журналиста, прямого ответа он не получил. Однако российский лидер заявил, что Одесса может быть яблоком раздора и символом разрешения конфликтов, и в очередной раз заявил о готовности Москвы к переговорам в Киевом.

Журналист выразил надежду, что между РФ и Украиной в итоге установится мир. Он подчеркнул, что это очень важно для Венгрии, для которой обе страны являются соседями.

Накануне на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил , что русские и украинцы — один народ, это исторический факт. При этом российский лидер отметил, что Украина исторически складывалась как искусственное государство. По его словам, единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.