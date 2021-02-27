Венгерский премьер привился китайской вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f445d976-79c8-11eb-991e-96000091f725_660.jpg Виктор Орбан Фото: twitter.com/zoltanspox

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привился от коронавируса китайской вакциной Sinopharm, рассказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

Глава правительства получил первую дозу препарата.

Премьер-министр Орбан сегодня получил вакцину против COVID-19 от Sinopharm, — говорится в Twitter Ковача.

PM OrbÃ¡n today received the Sinopharm COVID-19 vaccine pic.twitter.com/dkto6r9FBj — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 28, 2021

Накануне в Египте разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm. Вакцина Sinopharm в настоящее время уже используется в Китае в рамках программы экстренного применения, начатой в июле 2020 года. Первой страной, официально одобрившей использование препарата, стали ОАЭ. По данным арабских медиков, вакцина в ходе испытаний доказала эффективность на 86%.

Ранее в компании China National Biotech Group, входящей в Sinopharm и создавшей препарат, заявили о необходимом наблюдении за продолжительностью и эффективностью вакцины, которая пока показывала хороший уровень безопасности. Кроме того, после двух инъекций у участников вакцинации вырабатывались антитела с высоким титром, писал NEWS.ru.