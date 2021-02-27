Венгерский премьер привился китайской вакциной от COVID-19

Накануне в Египте разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm. Вакцина Sinopharm в настоящее время уже используется в Китае в рамках программы экстренного применения, начатой в июле 2020 года. Первой страной, официально одобрившей использование препарата, стали ОАЭ. По данным арабских медиков, вакцина в ходе испытаний доказала эффективность на 86%.
Ранее в компании China National Biotech Group, входящей в Sinopharm и создавшей препарат, заявили о необходимом наблюдении за продолжительностью и эффективностью вакцины, которая пока показывала хороший уровень безопасности. Кроме того, после двух инъекций у участников вакцинации вырабатывались антитела с высоким титром, писал NEWS.ru.
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