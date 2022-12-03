Венгерский премьер Орбан выступил против совместной помощи Киеву

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против механизма совместного заимствования для выделения помощи Киеву. По его мнению, страны для этого должны заключать двусторонние отношения, чтобы не оказаться в должниках, сообщает Index.

Речь идет о намерении ЕС выделить Украине помощь в сумме €18 млрд в будущем году.

Мы не хотим, чтобы Европейский союз превратился в сообщество или группу государств-должников, а не в сообщество сотрудничающих государств-членов, — сказал Орбан.

Венгерский премьер пояснил, что если ЕС превратится в «долговое сообщество», то стонать от этого будут «не только наши дети, но и наши внуки», а платить за неплатежеспособные государства будут другие страны — члены союза.

Орбан добавил, что понимает потребность Украины в помощи на фоне происходящего конфликта, но механизм помощи стране должен быть другим и заключаться посредством двусторонних отношений. А из-за глобальной минимальной ставки корпоративного налога в Венгрии окажутся под угрозой десятки тысяч рабочих мест.

Ранее политолог Юрий Самонкин предположил, что Евросоюз может распасться из-за экономического противостояния России. По его мнению, европейские страны не имеют суверенитета и только премьер Венгрии Виктор Орбан называет вещи своими именами, тогда как большинство других стран не высказываются против общего курса.