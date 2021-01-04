Венгерский премьер назвал хорошей российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb2fb04a-4eb0-11eb-ae90-fa163e074e61_660.jpg Виктор Орбан Фото: Michailidis/Euc/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

При этом политик подчеркнул, что её одной недостаточно для применения в его стране.

Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но её недостаточно и, вероятно, не хватит из-за ограничений производственных мощностей, — цитирует Орбана венгерское агентство MTI.

По его словам, китайская вакцина является более многообещающей, поскольку она будет доступна раньше и в большем количестве.

Орбан напомнил, что в рамках совместного с ЕС заказа от западных фармацевтических компаний страна получит миллионы доз вакцины, но в Венгрии рассматривают возможность покупки вакцин из России, Израиля и Китая.

В идеальных условиях у вас должна быть возможность выбрать, будете ли вы прививаться вакциной с Запада или из Китая, хотя китайская вакцина ещё недоступна, — подчеркнул венгерский премьер-министр.

В ноябре в Венгрию были доставлены первые образцы российской вакцины «Спутник V» для проведения исследований. 31 декабря появилась информация, что Будапешт отказался от покупки российской вакцины, но позже Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг эту информацию. Представитель организации подчеркнул, что Россия готова поставить необходимую партию препарата. Первая партия вакцины уже была отгружена в Венгрию 28 декабря, весь препарат может поступить в страну в январе — марте 2021 года, писал NEWS.ru.