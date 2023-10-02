Сийярто отправил своего зама на встречу глав МИД ЕС в Киев Вместо Сийярто на встречу глав МИД в Киеве отправится его заместитель Банфорд

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не станет участвовать в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря венгерского МИД. По его словам, в украинскую столицу вместо Сийярто отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд, чья должность соответствует должности замминистра в венгерском внешнеполитическом ведомстве. В пресс-службе уточнили, что Венгрия на этой встрече будет не единственной страной, не представленной на уровне главы МИД.

Венгрию на встрече представляет заместитель государственного секретаря по вопросам политики безопасности Жолт Банфорд. Венгрия — это не единственная страна, не представленная на уровне министра иностранных дел, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что Киев готов отозвать иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, если названные страны гарантируют, что в будущем они откажутся от ограничений на экспорт зерна. По его словам, в этом случае Украина объявит на весь мир, что спор исчерпал себя.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее подчеркнул, что Варшава предупреждает Киев о грядущих последствиях, если Украина продолжит обострять аграрный конфликт. По его словам, власти республики могут расширить список продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны.