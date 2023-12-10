Венгерские перевозчики присоединится к блокаде украинских грузов MKFE: венгерские перевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгерские автоперевозчики готовятся к началу протестов на украинской границе с понедельника, передает местное агентство MTI. Причиной протестов стало утверждение главы Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи о том, что украинские дальнобойщики создают угрозу для их логистических компаний.

Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения. Пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%. Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами, — заявил глава ассоциации.

Он добавил, что украинские перевозчики действуют в иной экономической и правовой среде. Это приводит к отличиям в их расходах, и указал на то, что правила Евросоюза не распространяются на них. В свете этого он заявил о необходимости пересмотра соглашения ЕС с Украиной на основе интересов стран-членов Евросоюза и учета транспортных компаний Венгрии, чтобы предотвратить коммерческую деятельность украинских перевозчиков в рамках ЕС.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе образовалась очередь из 2500 грузовиков. По его словам, пункт пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП «Нижанковичи» приостановили работу.