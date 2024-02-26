Венгерские оппозиционеры потребовали провести прямые выборы президента

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Каталин Новак

Оппозиционные партии Венгрии организовали митинг у здания парламента страны в Будапеште с требованием провести прямые выборы президента, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в настоящее время на площади у здания стоят около тысячи человек. Участниками митинга стали члены Венгерской социалистической партии, а также партий «Демократическая коалиция», Momentum и Párbeszéd.

Поводом для организации митинга стал скандал, разгоревшийся в Венгрии в начале февраля. По данным информационного агентства, президент страны Каталин Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором дома. Его обвиняли в педофилии. Оппозиционеры потребовали от Новак подать в отставку, на что она ответила согласием. Уже 11 февраля она подала официальное заявление в парламент. Рассмотрение ее прошения назначено на 26 февраля.

Отмечается, что участие в митинге приняли не все оппозиционные партии. В частности, «зеленая» партия LMP официально отказалась участвовать в мероприятии, назвав требование прямых президентских выборов «пустым лозунгом». По мнению политиков, прямые выборы не устранят причины, которые изначально подтолкнули Новак к решению о помиловании.

Как сообщалось ранее, правительство Венгрии проигнорировало визит делегации из США. Сенаторы прибыли в Будапешт из Вашингтона, чтобы уговорить власти страны незамедлительно одобрить вступление Швеции в НАТО.