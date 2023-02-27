Венгерская авиакомпания приостановит полеты в Кишинев Венгерская авиакомпания Wizz Air перестанет летать в Молдавию

Фото: Massimo Insabato/Global Look Press

Из-за напряженной геополитической обстановки венгерская авиакомпания Wizz Air приостановит полеты в Кишинев с 14 марта, передает РИА Новости. В компании опасаются за риски, с которыми их судна могут столкнуться в воздушном пространстве из-за сообщений о возможных военных провокациях.

Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта, — заявили в компании.

До этого молдавская авиакомпания Air Moldova предупредила, что в марте отменяются регулярные рейсы по десяти направлениям в страны Европы и Азии.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. В ведомстве подчеркнули, что миротворческий контингент в республике развернут на законных основаниях, при этом действия Киева представляют для него прямую угрозу. При официальный Кишинев не подтвердил сведения о готовящейся провокации в отношении Приднестровья. Они сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае возникновения любой опасности незамедлительно проинформируют жителей страны.

27 февраля глава Народного союза Гагаузии Виктор Петров осудил нападение на Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Здание Русского дома облил краской неизвестный мужчина, а официальные власти до сих пор не прокомментировали инцидент.