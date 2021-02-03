Вена призывает ЕС продолжить диалог с Россией после суда над Навальным

https://static.news.ru/photo/b7dbcb7c-6630-11eb-a9cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрия призывает Европейский союз продолжить диалог с Москвой, несмотря на решение московского суда по делу оппозиционного политика Алексея Навального. С таким заявлением выступил министр иностранных дел государства Александер Шалленберг.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему блогеру Алексею Навального на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.

Как сказал Шалленберг, ЕС стоит продолжать диалог с Москвой, несмотря на ситуацию с политиком. По его словам, с делом Навального также не стоит связывать реализацию проекта «Северный поток-2». Дипломат подчеркнул, что газопровод служит надёжности европейского энергоснабжения. Россию он назвал очень важным партнёром в вопросах энергетики и безопасности.

Однако, как подчеркнул глава австрийского МИД, по аспектам, которые касаются непосредственно Навального или демократии, Европа должна показывать прозрачную позицию.

Поэтому идёт разговор о точечных санкциях, — цитирует фрагмент из выступления министра на радио РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.