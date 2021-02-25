Вена приготовилась выдать Москве экс-чиновника Минкульта РФ Мазо

https://static.news.ru/photo/2ee77d46-775d-11eb-862d-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: АГН «Москва»

Власти Австрии поместили бывшего чиновника российского Министерства культуры Бориса Мазо под предэкстрадиционный арест для дальнейшей выдачи в Россию.

Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции, — пояснила ТАСС вице-председатель земельного суда Кристина Зальцборн.

По словам собеседницы агентства, 23 февраля в суд поступил запрос адвокатов экс-чиновника с просьбой об освобождении их клиента. Юристы утверждали, что Мазо невозможно транспортировать из-за состояния его здоровья. Суд назначил независимую экспертизу, чтобы проверить это утверждение.

Зальцборн отметила, что выдаче в данный момент ничего не мешает, но есть вероятность, что эксперт, назначенный судом, признает транспортировку Мазо опасной для жизни экс-чиновника. Вице-председатель суда отметила, что для проведения экспертизы может потребоваться несколько недель.

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывший замглавы Минкульта Григорий Пирумов обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие считает, что чиновники похитили не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища музея «Эрмитаж».

Ранее Австрия выдала России Гарри Григорянца, который обвиняется в убийстве, совершённом в 1998 году. Экстрадиция осуществлялась по запросу Генпрокуратуры РФ, писал NEWS.ru.