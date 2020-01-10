https://static.news.ru/photo/8a1b6410-33df-11ea-bee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pcspecialist.co.uk

Восемь граждан Великобритании обратились в Управление по стандартам рекламы. Они пожаловались на рекламный ролик от компании PC Specialist.

Для игроков, геймеров, тех, что «лягут спать попозже», создателей, редакторов, музыкантов. Техников, программистов, иллюстраторов. Специальный, сделанный на заказ, индивидуальный, как никакой другой. От специалистов для специалистов, — говорил мужской голос за кадром.

Зрителям не понравился тот факт, что в ролике ни разу не упоминаются женщины. Это назвали дискриминацией. Однако представители компании заявили, что в ролике нет сравнения между мужчинами и женщинами. При этом рекламодатель отметил нацеленность рекламы на мужскую аудиторию в возрасте от 15 до 35 лет.

Этих аргументов оказалось недостаточно, и ведомство удовлетворило жалобу. Видеорекламу запретили к показу на территории страны.

Как писал NEWS.ru ранее, производитель формы сборной Шотландии JD Sports удалил рекламу футболок национальной команды из-за предъявленных обвинений в сексизме.