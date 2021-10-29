Великобритания вывезла из Афганистана почти три десятка представителей ЛГБТ

Власти Великобритании вывезли из Афганистана беженцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Первую группу из 29 человек уже доставили в страну в эту пятницу, в ближайшие месяцы ожидается прибытие ещё большего числа ЛГБТ-афганцев, сообщает Reuters.

Вывезти из Афганистана представителей сексменьшинств удалось после вмешательства министра иностранных дел Лиз Трасс и организаций по защите прав геев.

Как заявили в правительстве Соединённого Королевства, при правлении «Талибана» (радикальное движение, запрещено в России) ЛГБТ-люди являются одними из самых уязвимых в Афганистане, и многие из них сталкиваются с повышенным уровнем преследований, дискриминации и нападений.

В сентябре представители ЛГБТ-сообщества в Афганистане заявили, что новое руководство страны в лице боевиков «Талибана» открыло настоящую охоту на них. Как рассказала CNN девушка под вымышленным именем Балхи, из-за её нетрадиционной ориентации всей семье приходится скрываться. По её словам, желающих покинуть страну членов сообщества ЛГБТ сотни. При этом представители новой власти уже отметили, что наказание за гомосексуализм предусматривает смертную казнь в виде забивания камнями (лапидация).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что международное сообщество должно быть готово к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру. В связи с этим он также отдельно упомянул российскую Чечню и африканскую страну Камерун.