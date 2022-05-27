Великобритания выступила за поставку Украине РСЗО Британский премьер Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня

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Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться с российскими войсками, сообщает Bloomberg. По его словам, речь идёт в первую очередь о реактивных системах залпового огня (РСЗО).

Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении, — заявил британский премьер.

По его мнению, РСЗО позволят Украине защититься от российской артиллерии. Джонсон также призвал союзников Лондона поставить этот тип вооружений киевским властям.

Джонсон также скептически отнёсся к идее переговоров с Москвой. «Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу?», сказал премьер.

Украина уже несколько месяцев просит Вашингтон поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, однако за океаном на этот шаг пока не пошли. Опасения в США вызывает возможность затягивания и эскалации ситуации на Украине.