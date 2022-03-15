Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса»

Санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна ввела Великобритания. Причиной стала спецоперация, которую Россия проводит на территории Украины. Также под ограничения попали журналисты Артём Шейнин и Армен Гаспарян. Эти данные следуют из документа, опубликованного британским правительством.

Санкции предполагают заморозку активов указанных лиц на территории Великобритании и запрет на въезд в страну.

Как сообщила глава британского МИД Лиз Трасс, в настоящее время под санкциями находится уже более тысячи граждан РФ и российских предприятий.

Ранее стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. В персональном списке — 15 физичеcких и 9 юрлиц, включая «Транснефть» и «Газпромнефть». Также в рамках четвёртого пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Тигран Худавердян занял кресло генерального директора «Яндекса» во вторник, 15 марта, на этом посту он сменил Елену Бунину. При этом Худавердян остаётся управляющим директором группы компаний «Яндекс». Генеральным директором группы по-прежнему будет Аркадий Волож.