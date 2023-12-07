Великобритания ввела санкции против двух россиян за связь с хакерами Лондон ввел санкции против двух россиян за связь с хакерской группой Callisto

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Великобритания ввела санкции против Андрея Коринца и Руслана Перетятько, которых считают членами хакерской группировки Callisto, также известной как Seaborgium, Star Blizzard и Cold River, сообщается на сайте британского правительства. Там отмечается, что принятые меры связаны с тем, что действия этих граждан РФ якобы подрывали успешную работу и безопасность госорганизаций в Великобритании.

Сегодня утром в Министерство иностранных дел был вызван высокопоставленный представитель российского правительства, и были введены соответствующие санкции. Наши политические процессы и институты будут продолжать существовать, несмотря на эти нападения, — сказал заместитель премьера Великобритании Оливер Дауден.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список еще на 46 позиций. Под рестрикции попали, в том числе, предприятия в Белоруссии, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, которые поддерживают «военные усилия» России.

В частности, Лондон ввел санкции против членов совета директоров авиамоторного научно-технического комплекса «Союз», а также Воткинского машиностроительного завода. Кроме того, ограничения будут действовать в отношении четырех операторов судов из ОАЭ, «используемых Россией для смягчения удара санкций, связанных с нефтью».

Персональные санкции применили к Яну Петровскому, одному из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», а также к самой ДШРГ. Министр международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян заверила, что давление продолжится.