Великобритания ввела санкции против 12 членов командного состава ВС России

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Великобритания ввела санкции против 12 представителей командного состава российских вооруженных сил. Под ограничения попали десять генералов и два полковника, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства королевства.

Санкции против высокопоставленных российских чиновников за их роль в российской армии и бесчеловечное и неспровоцированное вторжение в Украину. Командиры воинских частей, причастных к ракетным ударам по городам Украины, попали под санкции, — говорится в сообщении.

В правительстве считают, что вводимые рестрикции вынуждают Россию идти на компромисс в вопросах жизненно важного вооружения и техники.

Отмечается, что рестрикции также сосредоточены на иранских бизнесменах и военных чиновниках, занимающихся производством и/или поставкой военных беспилотников, «используемых для совершения атак».

Ранее власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении представителей ФСБ — уполномоченного сотрудника первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрея Тишенина и капитана Артура Шамбазова, а также представителей ВС РФ — командующего 90-й танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина и Валентина Опарина, следователя и заместителя главы 534-го военного следственного управления Вооруженных сил Черноморского флота России. В санкционный список также добавили молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.